UPC-Eigner will sich an Kapitalerhöhung beteiligen

Es war einer der Punkte, der den Skeptikern der Übernahme von UPC durch Sunrise gar nicht schmeckte: UPC-Besitzerin Liberty Global sollte den Kaufpreis für ihre Schweizer Tochter in bar erhalten, statt sich zumindest teilweise in Aktien ausbezahlen zu lassen. Sunrise trage das Risiko des Deals alleine, lautete die Kritik.

Gestern dann die überraschende Ankündigung: Liberty Global wolle die Kapitalerhöhung von Sunrise mit bis zu 500 Millionen Franken unterstützen. Dies soll mittels handelbarer Bezugsrechte und per Kauf von neu ausgegebenen Aktien geschehen. Zu aktuellen Marktpreisen würde der Londoner Konzern dann einen Anteil von 7,8 Prozent an Sunrise halten. Bereits ab einem Anteil von 5 Prozent soll Liberty Global einen Sitz im Sunrise-Verwaltungsrat erhalten.

An einer ausserordentlichen Generalversammlung am Mittwoch der kommenden Woche sollen die Sunrise-Aktionäre einer Kapitalerhöhung von 2,8 Milliarden Franken zustimmen. Mit dem zusätzlichen Kapital will Sunrise den Kabelnetzbetreiber UPC Schweiz für 6,3 Milliarden übernehmen.

Die Ankündigung von Liberty Global nimmt den Gegnern des Deals zumindest ein Stück weit Wind aus den Segeln. Die Bereitschaft zur Übernahme eines Teils der Integrationsrisiken schwäche ein Hauptargument der Opposition, meint etwa die Bank Vontobel. Allerdings sei die Kritik am Deal zuletzt auf den Wert des UPC-Kabelnetzes geschwenkt, gibt die Bank zu bedenken. Laut Kritikern, allen voran des grössten Aktionärs Freenet, bezahlt Sunrise zu viel für diese Technologie. Gegen Glasfaser und den neuesten 5G-Mobilfunkstandard sei das Netz von UPC ein Auslaufmodell. Vontobel hält das UPC-Netz dagegen für «zukunftssicher».

Jüngst bezogen die Stimmrechtsberater in Sachen UPC-Kauf Stellung: Die Schweizer Ethos und Glass Lewis stellten sich hinter den Deal, der einflussreiche US-Berater ISS dagegen. Am 23. Oktober entscheiden die Aktionäre. Ausgang: derzeit völlig offen.

Fabian Hock