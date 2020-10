Ungleiche Corona-Regeln: Personalverbände fordern Schnelltests an den Flughäfen

(wap) In einem am Montag veröffentlichten offenen Brief an den Bundesrat sprechen die Personalverbände der Luftverkehrsbranche von Zehntausenden Arbeitsplätzen in der Schweiz die deswegen «unnötigerweise gefährdet» seien. «Während auch in Nachbarländern die Anerkennung von ‹Corona-Tests› zwar in verschiedener Ausgestaltung das Reisen vereinfacht, leidet die Schweizer Luftfahrt unter dem gegenwärtigen unflexiblen ‹Quarantäne-Regime› der Schweiz», heisst es im Schreiben. Der Bundesrat wird aufgefordert, zusammen mit den europäischen Ländern ein adäquates und einheitliches Test- und Quarantäneregime einzusetzen.

Unterzeichnet haben das Schreiben die Gewerkschaft des Verkehrspersonals SEV, die Pilotengewerkschaft Aeropers, die Kapers Cabin Crew Union, der VPOD und der Kaufmännische Verband.