Umsatz von Globus schrumpft wegen Schliessungen von Filialen

(rwa) Die Warenhauskette zeigt sich mit dem vergangenen Geschäftsjahr zufrieden. Im schwierigen Marktumfeld habe Globus seine Position halten können, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der Rückgang erklärt die Migros-Tochter mit der Integration der Marken Schild und Herren-Globus in Globus und der Schliessung eines Warenhauses in Genf.

Auf vergleichbarer Fläche konnte Globus den Umsatz ungefähr halten. Erfreulich habe sich der Online-Handel entwickelt, dessen Umsatz mehr als verdoppelt worden sei.