Teuerungsbereinigt habe die Migros Aare 2017 im Vergleich zum Vorjahr ein leichtes Umsatzwachstum von 0,1 Prozent hingelegt, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung vom Freitag. Die Kundenkontakte hätten sich erhöht und der Gewinnrückgang sei auf Preissenkungen und Investitionen zurückzuführen.

Der Cashflow erreichte ein mit dem Vorjahr vergleichbares Niveau von 205,5 Mio. Franken. Insgesamt erzielte die Migros Aare einen Umsatz von 3,32 Milliarden Franken.

Mehr Marktanteile bei Fachmärkten

Bei den Fachmärkten und den Einkaufszentren konnte die Migros Aare eigenen Angaben zufolge den Marktanteil erhöhen. Mit "Bike World by SportXX" und "Micasa home" lancierte die Migros Aare in Muri bei Bern respektive in Brügg BE und Buchs AG neue Fachmarkt-Formate, welche laut Migros bei der Kundschaft auf positive Resonanz stiessen.

Die Klubschule Migros Aare erzielte im vergangenen Jahr 2,5 Prozent weniger Umsatz, stiess aber bei Firmenkunden auf mehr Interesse. Die Klubschule Bern in der Welle 7 steigerte den Umsatz um 2,5 Prozent.

In den Migros-Supermärkten bleibt Nachhaltigkeit laut Migros Aare ein wichtiges Thema: Das Bio- und das Max-Havelaar-Label verzeichneten Umsatzsteigerungen. Beim Bio-Label stieg die Nachfrage um 6,6 Prozent. Die mit der Etiquette "Terra Suisse" gekennzeichneten Waren waren allerdings weniger gefragt.

Existiert seit zwanzig Jahren

Im vergangenen Jahr beschäftigte die Migros Aare durchschnittlich 11'700 Angestellte - 50 mehr als im Vorjahr. Sie ist damit nach eigenen Angaben die grösste private Arbeitgeberin in den genannten Kantonen. Die Migros Aare ging vor zwanzig Jahren aus dem Zusammenschluss der Genossenschaften Bern und Aargau/Solothurn hervor.