Am (morgigen) Freitag wird das Bauvorhaben öffentlich aufgelegt, wie die Betreibergesellschaft Terminal Combiné Monthey und die Kantonsregierung am Donnerstag mitteilten. Das Umladeterminal soll es ermöglichen, dass Lastwagen die Autobahn die A9 bei Bex VD verlassen und beim Umladeterminal in Monthey ihre Fracht über die Tonkin-Linie auf die Simplon-Bahnlinie verladen können.

Die Inbetriebnahme ist für 2022 geplant. "Das Terminal wird der Attraktivität des Schienengüterverkehrs zwischen unserem Kanton, der Schweiz und den europäischen Nachbarländern kräftigen Auftrieb geben", sagte Staatsrat Jacques Melly vor den Medien in Monthey. Melly ist Vorsteher des Walliser Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt.

Neue Wachstumschancen

Die Kantonsregierung verspricht sich durch die verbesserte Logistikinfrastruktur neue Wachstumschancen für die Chemieindustrie im Chablais. In Monthey befindet sich ein wichtiger Produktionsstandort von Syngenta. Auch der deutsche Konzern BASF und der US-Multi Huntsman haben Werke in der Unterwalliser Gemeinde.

Die Einwohner der Stadt sollen mit der Verwirklichung des Projekts von einer Abnahme der Verkehrsbelastung profitieren. So wird der Schwerverkehr zwischen Bahnhof und Industriegebiet wegfallen. Weiter wird die Strassenzufahrt in das Gebiet der chemischen Industrie in eine Zone ausserhalb des Siedlungsgebiets verlegt.