Die Erfolgsserie des «Fortnite»-Entwicklers Epic Games scheint unaufhaltsam. Das Videospiel, in dem 100 Spieler bis zum letzten Mann kämpfen, ist innerhalb des letzten Jahres zum beliebtesten Videospiel bei Jugendlichen unter 18 Jahren aufgestiegen, so auch in der Schweiz, wie die jährliche James-Studie kürzlich belegte.