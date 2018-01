Vor einer Woche schrieb diese Zeitung, dass die Grossbank Credit Suisse in diesen Tagen Mitarbeiter über ihre bevorstehende Entlassung informieren werde. Zur Anzahl der Betroffenen machte ein Banksprecher keine Angaben. Nur wenige Tage später gab dann Thomas Gottstein, der Chef der Credit Suisse Schweiz (Swiss Universal Bank, SUB), in einem Interview mit der «Finanz & Wirtschaft» bekannt, dass 300 Stellen wegfallen werden. Diese Zahl ist irreführend, denn Gottsteins Einheit SUB umfasst nicht alle Stellen, welche die Credit Suisse in der Schweiz anbietet. Die SUB zählt rund 10 000 Angestellte, die Grossbank beschäftigt in der Schweiz aber total 17 000 Personen. Nimmt man die Gesamtheit zum Massstab werden in der Schweiz insgesamt 600 Angestellte den blauen Brief erhalten.