Trumps Berater - Coronavirus ist «Schock historischen Ausmasses»

Dies sagte der Berater von Präsident Donald Trump dem Sender ABC am Sonntag (Ortszeit). "Dies ist der grösste negative Schock, den unsere Wirtschaft meiner Meinung nach je erlebt hat. Wir werden uns mit einer Arbeitslosenquote befassen müssen, die wir während der Grossen Depression gesehen haben", fügte Hassett hinzu. Er erwarte eine Quote von 16 Prozent oder mehr für diesen Monat.

Ausgangssperren in den Vereinigten Staaten zur Eindämmung des neuartigen Coronavirus haben die Wirtschaftskraft in weiten Teilen zusammenbrechen lassen, die Arbeitslosigkeit in die Höhe sowie viele Unternehmen in die Pleite getrieben. Seit Mitte März haben 26,5 Millionen Amerikaner Arbeitslosengeld beantragt - Einzelhandelsumsätze, Wohnungsbau und Verbrauchervertrauen sind eingebrochen. Hassett fügte hinzu, dass der erwartete Rückgang des Bruttoinlandproduktes BIP für die USA im zweiten Quartal eine "grosse Zahl" sein würde.

Durchdachte Strategien nötig

"Ich denke, die nächsten Monate werden schrecklich sein. Sie werden Zahlen sehen, die so schlecht ausfallen, wie nie zuvor", sagte Hassett mit Verweis auf die US-Konjunkturdaten. Nach Schätzungen des überparteilichen Congressional Budget Office (CBO) wird das US-Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal mit einer jährlichen Rate von fast 40 Prozent schrumpfen und die Arbeitslosigkeit im dritten Quartal bei 16 Prozent liegen. Aber auch im nächsten Jahr sieht der CBO die Arbeitslosenquote immer noch bei über zehn Prozent. Vor dem Beginn der Pandemie hatte sich die Arbeitslosenquote in den USA auf einem 50-Jahres-Tief von 3,5 Prozent eingependelt.

"Wir werden wirklich grosse, durchdachte Strategien brauchen, um sie so zu gestalten, dass die Menschen wieder optimistisch sind", fügte Hassett hinzu. Trumps Berater wollen eine Liste von fünf oder sechs Punkten aufstellen, die dem Kongress präsentiert werden soll, um die Wirtschaft anzukurbeln, sagte Hassett weiter.

"Ich bin sicher, dass in den nächsten drei oder vier Wochen alle an einem Strang ziehen und einen Plan aufstellen werden, um uns die bestmögliche Chance für eine V-förmige Genesung zu geben", sagte er dem Sender ABC. "Ich denke nicht, dass wir es schaffen, wenn wir keine soliden Vorschriften haben." Eine "V-förmige Erholung" ist eine, bei der eine Wirtschaft nach einem starken Rückgang wieder steil nach oben springt.