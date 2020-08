Trotz Sommerferien: Knapp 80 Prozent weniger Passagiere flogen im Juli ab Zürich

(sku) Jetzt nach den Sommerferien kann der Flughafen Zürich Bilanz ziehen: Wie er am Mittwoch mitteilt, führten sie auch in diesem Jahr zu einer Zunahme des Passagieraufkommens. Dieses sei vergleichsweise aber immer noch tief: Gemäss der Verkehrsstatistik sind im Juli 688’584 Passagiere über den Flughafen Zürich geflogen. Das entspreche einem Minus von 78,1 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode. Am Samstag, 25. Juli, konnte aber ein neuer Höchstwert seit Beginn der Coronakrise verzeichnet werden. An diesem Tag sind 33'769 Passagiere am Flughafen Zürich abgeflogen, umgestiegen oder angekommen.

Wegen der Coronakrise sanken gemäss Mitteilung im Vergleich zum Vorjahresmonat auch die Anzahl Lokalpassagiere um 75 Prozent, die Anzahl Umsteigepassagiere um 86,5 Prozent und die Anzahl Flugbewegungen um 61,6 Prozent. Auch die durchschnittliche Zahl Passagiere sowie die Sitzplatzauslastung seien pro Flug deutlich unter dem Vorjahresniveau gelegen. Zudem seien im Juli 21’519 Tonnen Fracht abgewickelt worden, was einem Rückgang von 42,9 Prozent entspreche.