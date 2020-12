Trotz Krise: Der Kaffee wird wieder teurer – im nächsten Jahr dürften die Preise noch weiter steigen

Schweizerinnen und Schweizer trinken gerne Kaffee. Pro Kopf im Schnitt jährlich 1084 Tassen. Wie der Branchenverband CafetierSuisse am Montag mitteilt, bewegt sicht sich die Schweiz damit im Vergleich des weltweiten Kaffeekonsums weiterhin an der Spitze. Nur die Norweger trinken noch mehr Tassen.

Für ihren Kaffee sind die Schweizer auch bereit, je nach Standort tief in die Tasche zu greifen. Im laufenden Jahr stieg der Durchschnittspreis für einen Café crème um drei Rappen und beträgt neu 4.25 Franken. Somit ist der Preis wieder auf dem Niveau von 2018, nachdem er im Jahr 2019 auf 4.22 Franken gesunken ist.

Am teuersten ist der Kaffee - wenig überraschend - in der Stadt Zürich. Dort kostet er derzeit im Schnitt 4.41 Franken. Am günstigsten ist die Kaffeepause im Kanton Bern, wo der Preis für eine Tasse erst im Jahr 2018 die 4-Franken-Grenze knackte und mittlerweile bei 4.07 Franken liegt. Generell gibt es in der ganzen Schweiz nach wie vor einen Stadt-Land-Graben.