Erwartungsgemäss hat die Nationalbank an ihrer letzten geldpolitischen Lagebeurteilung im laufenden Jahr den vor vier Jahren eingeschlagenen Kurs bestätigt und die Fortsetzung des Negativzins-Regimes mit den «bedeutenden Risiken» im internationalen Umfeld gerechtfertigt.

Selbst für eine kleine Drehung an der Zinsschraube gibt es im Urteil des SNB-Direktoriums «keinen Grund». Eine solche Massnahme wäre ein «starkes Signal», das die geldpolitischen Rahmenbedingungen erheblich beeinflussen könnte, erklärte SNB-Chef Thomas Jordan gestern in Bern an einer Pressekonferenz.

Der oberste Frankenhüter hat vor allem den Frankenkurs im Auge. Die SNB geht davon aus, dass sich der Franken im Zug einer Zinserhöhung stark aufwerten würde, zumal die Zinsdifferenz zum Euro jetzt schon sehr viel kleiner sei als in früheren Jahren. Eine weitere Verringerung der Zinsdifferenz würde die relative Attraktivität des Frankens als internationale Anlagewährung erhöhen und zu einer Aufwertung des Frankens führen.