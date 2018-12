Anders die Lage in der Ostschweiz, obwohl sie von der Trockenheit arger getroffen worden ist als andere Regionen. Für die Pistenbauer kein Problem: Das Gebiet sei «wasserreich», heisst es aus dem Pizol, «keine Probleme» meldet Wildhaus, und auch am Flumserberg (wie bei den zwei anderen St. Galler Skigebieten) hatten die Schneekanonen bereits Hochbetrieb: «Wir entnehmen das Wasser zwei natürlichen Bergseen. Diese waren Ende Oktober so voll wie in all den anderen Jahren.»

Die Umfrage zeigt: Viele Ortschaften haben in Speicherseen investiert. Und diese waren im Herbst randvoll. Zwei Gründe führten dazu: die Gletscherschmelze in Gebieten mit ewigem Eis. Und die Schneeschmelze im Frühling, die wegen der grossen Mengen vom letzten Winter überdurchschnittlich ausfiel. Ausgerechnet wegen der hohen Temperaturen, welche zur Trockenheit dazukamen, gelangte also sehr viel Schmelzwasser in die Speicherseen.