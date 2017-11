Bei den weniger renommierten schwarzen Trüffeln liegt der Preis um die 500 Euro pro Kilo.

In einigen Trüffelregionen Italiens wie in der Apennin-Region Abruzzen seien Trüffelfunde wegen der Trockenheit um bis zu 90 Prozent zurückgegangen, berichtete der italienische Landwirtschaftsverband Coldiretti. In Italien gibt es ungefähr 200'000 Trüffelsammler. Sie generieren einen Umsatz von 500 Millionen Euro pro Jahr.

Der Wissenschaft sei es noch immer nicht ganz gelungen, das Rätsel der unterirdisch wachsenden Pilze zu lösen, so Experten. Trüffel lassen sich nicht anbauen, nur suchen.

Man könne allenfalls günstige Bedingungen schaffen, indem man Eichen pflanze und ihre Wurzeln mit Trüffelsporen impft. Doch eine Garantie, dass sich Trüffel bilden, gebe es nicht. Es komme vor allem auf den Boden an, meinen Experten.