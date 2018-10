Doch nun zeigt sich: Der Entscheid stösst dem Swiss-Personal sauer auf. Im neusten Magazin des Kabinencrew-Personalverbands Kapers schreibt ein Vorstandsmitglied über die Ärgernisse, welche die Erweiterung des Saftsortiments an Bord mit sich bringt. Denn der Platz in den Getränketrolleys ist begrenzt. Die Flight Attendants müssen sich also entscheiden, was sie auf Kosten des Tomatensafts nicht beladen, zum Beispiel Cola oder Kaffee. Doch wenn es dann einem Passagier just nach diesem Getränk gelüstet, ist der Gang in den Küchenbereich nötig – was zusätzlichen Stress fürs Personal bedeutet, um alle Passagiere rechtzeitig bedienen zu können.

«Unausgegorene Idee»

Das Kapers-Vorstandsmitglied kommt im Editorial des Verbandsmagazins deshalb zum Schluss: «Es ist unmöglich, alle vorgesehen Getränke in die Schublade auf den Trolley zu stellen.» Getränke ausserhalb der Schublade zu platzieren sei auch keine gute Idee, «da diese beim kleinsten Schubs umfallen und sich über die nichtsahnenden Passagiere ergiessen.»

Es handle sich hier um eine unausgegorene Idee der Firma, für die keine Testflüge durchgeführt worden waren. Die Swiss habe das Thema «marketingtechnisch ausschlachten» können. «Aber sind wir ehrlich, ich glaube niemand bucht einen Flug extra bei Swiss, nur weil er/sie dort einen Tomatensaft bekommt.» Komme hinzu, dass aufgrund der Arbeitserfahrung des Vorstandsmitgliedes pro Flug im Schnitt gerade mal ein Tomatensaft verlangt werde.

Die Swiss sieht es anders, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt. Man habe Tomatensaft «auf vielfachen Kundenwunsch» eingeführt und nach zwei Monaten sehe die Bilanz positiv aus: «Das Angebot wird von unseren Fluggästen sehr geschätzt.» Nichtsdestotrotz nehme man die Kritikpunkte der Kabinencrew ernst und man befände sich mit dem Verband im kontinuierlichen Austausch.