Rund 900 Unternehmen hatten ihr Geschäft vom bisherigen Markt in Tsukiji auf die nahe künstliche Insel Toyosu verlegt. Der veraltete Tsukiji-Markt, der einer der grössten Fischmärkte der Welt und eines der beliebtesten Touristenziele in Tokio war, hatte den Betrieb am vergangenen Wochenende nach 83 Jahren eingestellt.

Die alten Hallen sollen abgerissen werden und für die Olympischen Spiele 2020 Platz schaffen. Dort sollen Häuser und Strassen entstehen. Der neue Ort war wegen der notwendigen Entsorgung krebserregender Chemikalien im Boden nicht fristgerecht fertiggestellt worden.