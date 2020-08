Thurgauer Arbonia zeigt sich krisenfest: Bau ist Fels in der Brandung

Bei der Präsentation des Halbjahresergebnisses des Gebäudezulieferers Arbonia AG war CEO Alexander von Witzleben froh, dass der Konzern bisher ganz gut durch die Krise kommt. Er betonte aber, dass der Konzern unterschiedlich stark getroffen wurde. So gab es beispielsweise Risse in der Lieferkette bei einer Fabrik in der Lombardei. Lastwagenfahrer hätten sich teils geweigert, im dortigen Lockdown die Fabrik anzufahren.