Trotz dieser Erfolgsmeldungen reagierten die Börsianer enttäuscht. Sie zeigten sich beunruhigt über Kommentare von Netflix-Konzernchef Reed Hastings zu neuen Konkurrenten wie das Software-Unternehmen Epic Games («Fortnite»). Gleichzeitig hatten sie mit noch höheren Einnahmen gerechnet. Obwohl Netflix diese Schätzung nur gerade um 200 Millionen Dollar verfehlte, sackte der Aktienkurs am Freitag im frühen Handel um rund 4 Prozent ab.

Beobachter erklärten diese doch etwas übertriebene Reaktion auch mit der Euphorie zu Wochenbeginn. Analysten waren erfreut über die Ankündigung, dass Netflix die Abogebühren in den USA um einen zweistelligen Prozentsatz erhöht. So soll das beliebteste Abonnement künftig 13 Dollar pro Monat kosten, zwei Dollar mehr als bisher.

In einem Analystengespräch begründete Greg Peters, verantwortlich für die zahlreichen selbstproduzierten Filme und Serien, diesen aggressiven Schritt mit dem Geschäftsmodell seines Unternehmens. «Wir wollen Mehrwert für die Abonnenten schaffen», sagte er. Dank den Mehreinnahmen stehe Netflix nun frisches Geld zur Verfügung, um neue (kostspielige) Angebote wie den Online-Blockbuster «Bird Box» herzustellen. Angeblich schauten sich innerhalb eines Monats 80 Millionen Haushalte den Film mit Sandra Bullock in der Hauptrolle an.

Grenzenlose Euphorie verflogen

Trotz dieses Rückschlages ist Netflix derzeit das einzige Tech-Vorzeigeunternehmen, das positive Schlagzeilen schreibt. Im Kreis der sogenannten FAANG-Aktien, dazu gehören auch Facebook, Amazon, Apple und der Google-Konzern Alphabet, haben sich in den vergangenen Monaten Rückschläge gehäuft.

Und obwohl man derzeit bloss darüber spekulieren kann, wie stark sich die angekündigte Scheidung von Amazon-Chef und Mehrheitsaktionär Jeff Bezos oder die anhaltende Kontroverse um den Datenschutz bei Facebook auf den jeweiligen Geschäftsgang auswirken werden, ist die grenzenlose Euphorie an der Börse doch verflogen.