Die Gastronomie hatte ab dem Herbst 2008 in den Überlebensmodus umgeschaltet. Viele Betriebe fuhren den Personalbestand auf das gerade noch verkraftbare Minimum hinab, wie der Basler Wirteverband erklärt. «Sonst hätten sie schlicht nicht überlebt», sagt Präsident Maurus Ebneter. Im Herbst 2013 hatte die Gastronomie rund 12 Prozent ihrer Arbeitsplätze gestrichen – etwa 23'000 Jobs waren weg.

Ausgebliebener Aufschrei

Einen Aufschrei gab es deswegen nie. Maurus Ebneter staunt über die ausgebliebene politische Reaktion noch heute. Auch wenn er die Erklärung kennt. Anders als ein Sparprogramm bei einem Weltkonzern habe der Abbau in der Gastronomie sich in Tausenden von Restaurants vollzogen, verteilt übers Land und schleichend in fünf Jahren. So wurde der gewaltige Jobverlust nie bemerkt in Bundesbern oder in einer Kantonshauptstadt. Doch 2018 scheint das Schlimmste ausgestanden – und auf einmal stellen die Gastwirte den Hebel auf Wachstum um.

Rund 10'600 Stellen sind in der Gastronomie entstanden, in nur zwölf Monaten. Auf einmal sind die Verluste aus fünf langen Krisenjahren zu einem guten Teil wieder wettgemacht. Von dieser Wende profitierten vor allem Frauen. Über zwei Drittel der neuen Jobs wurden von ihnen besetzt. Damit trug die Gastronomie massgeblich zur gestiegenen Zahl von Frauenjobs bei. Nur im Gesundheitswesen, wo drei Mal mehr Frauen als Männer arbeiten, entstanden mehr Stellen für Frauen.

Dennoch ist der Branche nicht zum Jubeln zumute. Casimir Platzer, Präsident von Gastrosuisse, betont die Unbeständigkeit dieses Aufschwungs. Umfragen würden zeigen, dass die Gastwirte in naher Zukunft schon wieder weniger Mitarbeiter bräuchten. Dabei sei die Branche weit entfernt von den besten Zeiten von Mitte 2008. Schliesslich merkt Platzer als Kandersteger Hotelier auch an, dass der Aufschwung bisher an der Beherbergung vorbeiging. Dort stagnierte die Stellenzahl.