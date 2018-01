Swisscom-Sprecher Armin Schädeli bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda entsprechende Medienberichte. Seit dem späten Vormittag seien ankommende und abgehende Gespräche von Geschäftskunden mit den Services Smart Business Connect, Managed Business Communication oder Enterprise SIP Communication erneut beeinträchtigt, erklärte er. Zusätzlich komme es zu einem Unterbruch der aktiven Sprachverbindungen.

Von der Panne seien mehrere Tausend Firmenkunden im ganzen Land betroffen. Die Swisscom arbeite an einer Behebung der Störung. Ob eine baldige Lösung des Problems in Sicht ist, konnte Schädeli am Montagabend noch nicht sagen.

Der Grund der Panne ist nicht bekannt. Die Suche nach der Störungsursache laufe noch, die Auswirkungen seien aber vergleichbar mit der Störung von letzter Woche, sagte der Swisscom-Sprecher. Die Swisscom entschuldige sich bei den Kunden für die Unannehmlichkeiten.

Zu den Kosten für den Telekomanbieter oder allfällige Entschädigungen für Kunden machte die Swisscom keine Angaben. Welche Ansprüche einem Kunden im Falle eines Ausfalls zustünden, bestimme sich nach den anwendbaren vertraglichen Grundlagen, hiess es.