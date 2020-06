Taskforce-Ökonomin kritisiert Bundesrat: «Die Botschaft, wir hätten wieder weitgehend Normalität, bereitet mir Sorge»

Sie vertreten die Wirtschaftswissenschaften in der vielzitierten Corona-Taskforce des Bundes. Was machen Sie da genau?

Monika Bütler: Wir haben eine beratende Funktion mit dem Ziel, das Wissen so zu bündeln, dass es den Entscheidungsträgern beim Bund zugute kommt. Wir haben uns in der Taskforce mehrere Male pro Woche, oft am Abend über digitale Kanäle ausgetauscht und fair, manchmal auch kontrovers diskutiert. Es entwickelte sich eine Art esprit de corps.

Man hatte den Eindruck, dass der Bundesrat vor allem auf die Virologen und Epidemiologen hörte. Hatten es wirtschaftliche Überlegungen schwer?

Das habe ich anders erlebt. Dass gesundheitliches und wirtschaftliches Wohlergehen zusammenhängen, ist allen Wissenschaftern klar. Auch die Ökonomik war und ist in der Taskforce sehr gefragt. Einen Unterschied sehe ich darin, dass die ökonomische Kompetenz in den Behörden bei Bund und Kantonen gut vorhanden ist; beim medizinischen und epidemiologischen Wissen ist das weniger der Fall.

Gab es in den Diskussionen einen Graben zwischen Gesundheits- und Wirtschaftsvertretern?

Nein. Es zeichnete sich relativ schnell ab, dass nicht die primär die staatlichen Massnahmen entscheidend dafür sind, wie gravierend die Wirtschaftskrise wird - sondern das Verhalten der Menschen, die Verbreitung des Virus, sowie die Situation im Ausland. Diese Einschätzung bestätigt sich jetzt mehr und mehr, wie das Beispiel Schweden zeigt.

Wäre der schwedische Weg keine Option für die Schweiz gewesen?

Nein, weil wir sehr früh vom Virus getroffen wurden und die milderen Einschränkungen nach dem Muster Schwedens viel zu spät gekommen wären. Die wirtschaftliche Folgen des Virus sind in Schweden- obwohl es keinen Lockdown gab - ebenso schlimm wie in anderen Ländern aus den obigen Gründen.