Am meisten schlugen die Brände in Kalifornien und Taifune in Japan zu Buche. Dazu kamen Katastrophen, die durch Menschenhand ausgelöst wurden. Sogenannte "Man-made-Ereignisse" verursachten laut einer Mitteilung vom Dienstag im letzten Jahresviertel eine Belastung von etwa 300 Millionen Dollar. Die Gesamtschadenbelastung aus Naturkatastrophen und Man-made-Ereignissen dürfte sich im Geschäftsjahr 2018 auf 2,9 Milliarden Dollar vor Steuern summieren, teilte Swiss Re weiter mit.