"Wir können aber keine Details einzelner Versicherungsverträge oder Kommentare zur Deckung, die wir unseren Kunden bieten, bekanntgeben", hiess es von Seiten des Rückversicherers weiter, als sie von der Nachrichtenagentur Reuters kontaktiert wurde.

Swiss Re arbeite bereits mit den Kunden zusammen und unterstütze sie auch bei der Bewältigung der Auswirkungen dieses tragischen Ereignisses auf die Opfer und ihre Familien. Die Gesellschaft werde sich auch bei der Untersuchung einbringen, um die Ursache des Ereignisses zu ermitteln.

Am Dienstag war bei Genua eine Autobahnbrücke eingestürzt, es gab mindestens 39 Tote. Atlantia, die Muttergesellschaft der Autobahnbetreiberfirma Autostrade, wird von der Familie Benetton kontrolliert. Das Unternehmen besitzt 88 Prozent am grössten Betreiber mautpflichtiger Strassen in Italien.