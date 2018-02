Ein Beispiel ist die Firma Wolf Manufacture in Biel, die im Februar 2017 eine hochautomatisierte Fabrik in Biel in Betrieb genommen hat. Sie verfügt über eine Kapazität von 600'000 Uhrengehäuse pro Jahr, und das gerade mal mit sechs Mitarbeitern. Geschäftsführer Patrick Tresch sagt: «Wir sind da, um Teile, die wir früher in China gefertigt haben, wieder in der Schweiz zu produzieren.» Ob solche Zulieferfabriken das Problem der kleinen Schweizer Uhrenhersteller lösen werden, bleibt abzuwarten.

Vorerst deutet vieles darauf hin, dass sich der Konzentrationsprozess fortsetzt. René Kamm, Chef des Messebetreibers MCH und Veranstalter von «Baselworld», klagt im Interview mit «Finanz und Wirtschaft»: Die Vielfalt der Uhrenmesse sei infrage gestellt. Am 22. März beginnt sie mit halb so vielen Ausstellern wie im Vorjahr. Der Schrumpfungsprozess scheint unaufhaltsam weiterzugehen: Kamm glaubt, dass es in Schweiz bald nur noch 50 Uhrenmarken geben wird. Es waren einmal mehr als 600.