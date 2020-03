Die Lufthansa muss wegen der Corona-Krise die Flugstreichungen ausweiten. Rechnerisch bleiben 150 Flugzeuge am Boden, davon 25 Langstrecken-Flieger, vermeldete die Lufthansa. "Wir passen den Flugplan dynamisch den ausserordentlichen Umständen an", sagte ein Sprecher gegenüber Reuters. Betroffen seien alle Airlines der Gruppe, auch die Swiss. Diese fährt die Kapazitäten massiv hinunter. Ab dem 8. März werde das gesamte Kurz- und Mittelstreckennetz sowie auf der Langstrecke die Ziele Tokyo, Osaka und Singapur angepasst. Insgesamt wurden damit die Kapazitäten im Kontext von Corona auf der Kurzstrecke um rund 20 Prozent gegenüber der Planung reduziert. Auf der Langstrecke sind es rund 10 Prozent. Osaka hatte die Swiss erst am Sonntag als neue Destination ins Streckennetz aufgenommen.