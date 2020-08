Sunrise erzielt in Coronakrise weniger Gewinn

(dpo) Im zweiten Quartal 2020 erzielte Sunrise einen Nettogewinn von 21 Millionen Franken, gegenüber 26 Millionen in der Vorjahresperiode. Das Minus von 17,3 Prozent ist auf gestiegene Abschreibungen und Amortisationen zurückzuführen, wie das Telekomunternehmen am Donnerstag in einem Communiqué schreibt.

Der Gesamtumsatz des Unternehmens ist mit 465 Millionen hingegen stabil geblieben (+0,3 Prozent), was laut eigenen Angaben an den gestiegenen Umsätzen mit Mobil-Hardware-Verkäufen liegt.

Sunrise bestätigte seine Prognose für das Geschäftsjahr 2020 und erwartet einen Umsatz zwischen 1,84 und 1,88 Milliarden und bereinigten EBITDA zwischen 675 und 690 Millionen, heisst es in der Mitteilung. Sollte das Unternehmen die Prognose erreichen, werde Sunrise voraussichtlich eine Dividende von 4.55 bis 4.65 Franken pro Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorschlagen.

Sunrise geht im Communiqué ebenfalls auf das Übernahmeangebot der UPC-Mutter Liberty Global ein, das Mitte August bekannt gegeben wurde. Demnach plant Liberty Global den Erwerb aller Sunrise-Aktien im Wert von 6,3 Milliarden Franken und das Telekomunternehmen von der Schweizer Börse zu nehmen. Vor diesem Hintergrund macht Sunrise seine Aktionäre «auf mögliche zukünftige Änderungen» der aktuellen Dividendenpolitik aufmerksam, wie es in der Mitteilung heisst.