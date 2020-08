Sulzer übernimmt den deutschen Medizinaltechnologie-Hersteller Haselmeier für 100 Millionen Euro

(wap) Die deutsche Firma habe 2019 einen Jahresumsatz von 36 Millionen Euro verzeichnet und beschäftige 230 Mitarbeiter, so Sulzer in einer Medienmitteilung vom Montag. Sie sei ausserdem Inhaberin zahlreicher Patente. Sulzer habe die Finanzkraft und das Know-How im Präzisionsspritzguss, um die Erfolgsgeschichte der eingekauften Firma fortzuschreiben, sagt Girts Cimermans, Leiter der Division APS von Sulzer, in der Medienmitteilung. Sulzer verspricht sich vom Einkauf Synergien durch Insourcing und Skaleneffekte bei der kombinierten Produktion.