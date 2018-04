Der Winterthurer Kozern teilte am Donnerstag mit, dass das Unternehmen nun keine "blocked person" mehr sei und keinen Sanktionen nach US-Recht mehr unterliege. Das Unternehmen könne nun global den normalen Betrieb wiederaufnehmen.

Die Aktien von Sulzer legten am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft kräftig zu. Im vorbörslichen Handel der Bank Julius Bär werden die Sulzer-Papiere um knapp 15 Prozent höher gestellt.

Zu relativieren ist dieser Kurssprung insofern, als dass nach Bekanntwerden der Sanktionen der USA gegen verschiedene russische Oligarchen am Freitagabend die Sulzer-Aktien in der laufenden Woche bisher knapp 23 Prozent an Wert eingebüsst haben.

Kauf eigener Aktien

Die amerikanische Behörde erteilte Sulzer am Mittwoch eine Lizenz , die den Abschluss der Übertragung der Anteile genehmigt. Die Aktienübertragung ist demnach abgeschlossen und Renova jetzt Minderheitsaktionär mit 48,83 Prozent des Sulzer-Aktienkapitals. Sulzer hält nun 15,24 Prozent eigene Aktien.

Mit dem Kauf eigener Aktien Sulzer reagierte damit auf die von den USA verhängten Sanktionen gegen den russischen Investor Viktor Vekselberg und die Renova-Gruppe. Weil Sulzer mehrheitlich von Vekselberg kontrolliert wurde, fiel der Industriekonzern unter das US-Regime.

Die Geschäftstätigkeit von Sulzer sei durch die Sanktionen erheblich beeinträchtigt worden. Aber das Unternehmen gehe nicht davon aus, dass die langfristige Entwicklung belastet werde.