Der Billett-Kauf über die SBB-App ist am Montagmorgen wegen einer technischen Störung ausgefallen. Ab 8 Uhr konnten Bahnfahrende ihr Billette nur noch am Schalter oder am Automaten lösen.

SBB-Sprecher Reto Schärli bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA entsprechende Berichte auf 20 minuten online und Blick online.

Die Störung betreffe die beiden Online-Kanäle Mobile App und jene auf Desktop, sagte Schärli Die Techniker der SBB arbeiteten mit Hochdruck an der Behebung des Problems. Ein Ende sei nicht absehbar, hiess es knapp zwei Stunden nach dessen Auftreten.

Betroffen seien eher Spontan-Käufer von Fahrkarten; Pendler hätten in der Regel ein längerfristiges Abo. Zu Staus an Schaltern oder Automaten sei es nicht gekommen, sagte Schärli.