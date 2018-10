Wegen einer IT-Störung ist es derzeit nur teilweise möglich, über die SBB-App oder am Automaten ein Billett zu kaufen. SBB-Sprecher Reto Schärli bestätigt entsprechende Meldungen von SBB-Kunden gegenüber «20Minuten». Das Zugpersonal werde in solchen Fällen schnellstmöglich informiert, damit Reisende ihr Billett ohne Aufpreis im Zug kaufen können. Bereits in der SBB-App hinterlegte Ticket können ohne Probleme abgerufen werden.

Nach Angaben von SBB Rail Service sind von der Störung nur die neueren Automaten betroffen. Die Dauer der Störung ist derzeit noch unklar. (zim)