Die Engländer machen es vor: Die britische Supermarktkette Morrisons hat vergangene Woche bekannt gegeben, dass sie in allen ihren Geschäften eine «stille Stunde» einführt. Diese wöchentlich 60 Minuten sollen es Menschen mit Autismus, die oftmals lärmsensibel sind (siehe Box unten), möglich machen, ihren Einkauf selbstständig zu erledigen. Morrisons arbeitet bei diesem Projekt mit der nationalen Autismus-Vereinigung zusammen. In der stillen Stunde, die jeweils am Samstagmorgen stattfindet, wird der Lärmpegel auf einem Minimum gehalten: Lautsprecher-Durchsagen werden massiv reduziert, statt laute Einkaufswagen gibt es nur Einkaufskörbe, Musik und Radios werden ausgeschaltet, und die elektronischen Scanning-Geräusche an der Kasse sind viel leiser.

Was ist Autismus? Autismus-Spektrum-Störungen haben unterschiedliche Ausprägungen. Betroffene Menschen nehmen die Umwelt anders wahr und können sich nur mit Mühe in andere Menschen einfühlen und mit ihnen kommunizieren. Sie können die Stimmung ihres Gegenübers aus dessen Gesicht schlecht erkennen, weshalb sie Kontakte eher vermeiden. Der Wunsch, den Alltag stets gleich zu gestalten, ist bei ihnen gross. Oft orientieren sie sich an Details und haben Mühe, eine Situation ganzheitlich zu erfassen. Über- oder Unterempfindlichkeit auf Licht, Gerüche, Geräusche oder Berührungen sind häufig. Die genauen Ursachen von Autismus-Störungen sind bis heute nicht vollständig geklärt. (BWE)

Regula Buehler, Geschäftsleiterin des Vereins Autismus Deutsche Schweiz (ads), wünscht sich eine solche Aktion auch hierzulande: «Für Menschen mit Autismus oder auch anderen Beeinträchtigungen wäre es ein grosser Gewinn an Lebensqualität, wenn sich Migros, Coop und andere Händler an Morrisons ein Beispiel nehmen würden.» Buehler wurde bereits einmal aktiv. Vor rund zwei Jahren wandte sie sich mit ihrem Anliegen an den Migros Genossenschaftsbund, der Zentrale des Detailhandelsriesen. Dort fand sie allerdings kein Gehör und wurde an die zehn einzelnen MigrosGenossenschaften verwiesen. Migros verweist auf Onlineshop Nun hofft Buehler auf das Momentum aus England: Sie werde erneut auf die grossen Schweizer Detailhändler zugehen, um ein solches Projekt zusammen in Angriff zu nehmen und sie dabei mit Fachwissen zu unterstützen. Denn heute sei die Reizüberflutung durch Werbung, Licht, Geräusche und Gerüche für Menschen mit Autismus in vielen Geschäften zu gross. Oftmals sei für sie der Einkauf, wenn überhaupt, nur mit der Begleitung einer Hilfsperson möglich.

Die Migros sieht dennoch keinen Bedarf für eine «stille Stunde». Laut Sprecherin Martina Bosshard setze man in den Filialen auf diskrete Musik, die Genossenschaft Luzern verzichtet gar komplett darauf. Menschen mit Autismus haben aus Sicht der Migros genügend Ausweichmöglichkeiten: Lärmempfindlichen Personen könnten kleinere Filialen und Zeiten auswählen, in denen die Besucherzahl geringer sei. «Ausserdem gibt es die Möglichkeit, online bei LeShop einzukaufen», sagt Bosshard. In Bern und Zürich könne man sich zudem über die neue App namens Amigos Einkäufe gegen einen Aufpreis nach Hause liefern lassen.

Coop sagt, man habe bisher keine Anfragen zu diesem Thema erhalten. Anliegen und Wünsche von Kunden prüfe man von Fall zu Fall. «Daraus können sich Einzellösungen, aber auch grössere Projekte ergeben», sagt Sprecherin Alena Kress. Auch die Migros-Tochter Denner sowie die deutschen Discounter Aldi und Lidl haben keine Anpassungen geplant. Denner habe vergleichsweise kleine Läden, wodurch mehr Einkaufskörbe als laute Einkaufswagen benutzt würden, sagt Sprecher Thomas Kaderli. Aufgrund der Einrichtung mit vielen Gestellen werde der Geräuschpegel gedämpft und es halle weniger in den schmalen Gängen. Aldi-Sprecher Philippe Vetterli sagt, Lautsprecheransagen erfolgten nur in wenigen Fällen.

