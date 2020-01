Starker Franken bremst Umsatzwachstum von Geberit im letzten Jahr

(rwa) Das Unternehmen sprach am Donnerstag bei der Präsentation der Ergebnisse von einem «überzeugenden» Umsatzwachstum. Einen Strich durch die Rechnung machten Geberit die negativen Währungseffekte. Diese schlugen mit 102 Millionen Franken zu Buche.

Währungsbereinigt legte das Unternehmen beim Umsatz am stärksten im Fernost und Pazifik (+9,0 Prozent) zu, gefolgt von den Benelux-Ländern (+7,4 Prozent). Auch in der Schweiz resultierte ein Plus von 3,9 Prozent. Den vollständigen Geschäftsbericht veröffentlicht Geberit im März.