Weil US-Präsident Donald Trump Stahlimporte im vergangenen Frühjahr mit 25 Prozent Strafzöllen belegt hat, kommt es zu einer grösseren Umleitung von überflüssigem Stahl nach Europa. Gegenüber Drittstaaten wie der Schweiz verhängt die EU deshalb Schutzzölle auf Stahl-Exporte, sobald ein gewisses Kontingent überschritten wird.

In verschiedenen Kategorien ist dieses Kontingent seit Ende Dezember ausgeschöpft. Damit sind die Zölle automatisch in Kraft getreten. Schweizer Stahlproduzenten wie Stahl Gerlafingen oder Swiss Steel sind etwa in der Kategorie Walzdraht betroffen. Hier beträgt die Marge der Unternehmen oft nur wenige Prozent, was dazu führt, dass Exporte schwer abgesetzt werden können und vorübergehend für das Lager produziert wird.

Aber auch in anderen Kategorien, etwa bei Hohl-Erzeugnissen wie Präzisions- und Formstahlrohren, ist das Kontingent praktisch ausgeschöpft. Davon betroffen ist etwa das St. Galler Familienunternehmen Jansen, welches Stahlprodukte von hoher Qualität wie Bauprofile und Leichtgewicht-Stahlrohre herstellt, die unter anderem im Fahrzeugbau verwendet werden. «Wenn die 25 Prozent Zoll erhoben werden, sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig», sagt Verwaltungsrat Christoph Jansen (siehe auch «Nachgefragt» am Ende des Artikels). Negative Auswirkungen des neuen Regimes gebe es auch, wenn das Kontingent vorerst nicht ausgeschöpft und die Zölle nicht erhoben würden: Kunden wür- den sich fragen, ob die bestellten Produkte wirklich zum vereinbarten Preis geliefert werden können. Planung und Auftragsbeschaffung werden erschwert, die Unsicherheit steige, so Jansen.