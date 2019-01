Die hohen Gesundheitskosten sind in aller Munde. Der Bundesrat will mit einem Paket zur Kostendämpfung dem Problem Herr werden. SP und CVP haben Volksinitiativen lanciert, um im Falle der SP die Last der Prämien zu beschränken und im Fall der CVP den Kostenanstieg in den Griff zu bekommen.

Gleichzeitig kommen immer wieder Beispiele ans Licht, die zeigen, wie im Alltag unnötig Kosten verursacht werden. Einer, der solche Fälle wiederholt dokumentiert, ist Enea Martinelli. Er arbeitet als Chefapotheker für die Spitalgruppe Frutigen, Interlaken und Meiringen (FMI). «Solche Dingen nerven mich gewaltig», schreibt Martinelli auf seinem Blog.

Anlass für seinen Ärger gibt der Fall einer Chemotherapie namens Oxaliplatin, die gegen Darmkrebs eingesetzt wird. Der Hersteller bietet das Präparat, das als Infusion verabreicht wird, in verschiedenen Grössen an.

Die Spitalgruppe setzt die grösste Packung à 200 Milligramm ein, da pro Tag oft mehrere Patienten mit der Chemotherapie behandelt werden. Aufgrund der hohen Mengen, die benötigt werden, hat Martinelli einen tieferen Preis aushandeln können. Die Spitalgruppe hat in der Folge den tieferen Preis zuzüglich der gesetzlich vergebenen Marge weiterverrechnet.

Doch nun will die Krankenkasse Helsana die Kosten nicht mehr übernehmen. Das Problem: Auf der Liste der erstattungspflichtigen Medikamente ist die Packung à 200 Milligramm nicht aufgeführt. Folglich dürfe die Krankenversicherung dies so nicht mehr vergüten.