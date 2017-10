Demnach steigerte die in Baar ZG domizilierte Gruppe in den ersten neun Monaten ihren Umsatz um 6,8 Prozent auf 4,6 Milliarden Franken. In Lokalwährungen ging es bei den Einnahmen laut einer Medienmitteilung des Konzerns vom Donnerstag um 7,9 Prozent nach oben.

Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit verbesserte sich im Vorjahresvergleich um 13,2 Prozent auf 669 Millionen Franken. Der Konzerngewinn legte von Januar bis September um 14,9 Prozent auf 477,4 Millionen Franken zu.

Die Gruppe sieht sich weiterhin auf Wachstumskurs. Zu den Verbesserungen in den ersten neun Monaten trugen laut dem Communiqué alle Regionen bei. Den stärksten Zuwachs erzielte erneut die Region Nordamerika; deren Erlöse legten in Lokalwährung um 16,7 Prozent zu, wovon 8,2 Prozent aus Akquisitionen resultierten.

Viele Pluszeichen

Für das Gesamtjahr bleibt das Management aufgrund der starken Unternehmensleistung in den ersten neun Monaten optimistisch. Die Umsatzsteigerung soll weiterhin zwischen 6 bis 8 Prozent betragen. Die Gruppe will bei den Einnahmen zudem erstmals die Marke von 6 Milliarden Franken knacken. Ausserdem beabsichtigt Sika für das Gesamtjahr, den operativen Gewinn (Ebit) weiterhin leicht überproportional auf ein Intervall zwischen 880 bis 900 Millionen Franken zu steigern.

Nichtsdestotrotz weist das Unternehmen in der Mitteilung daraufhin, dass der unbekannte Ausgang des feindlichen Übernahmeversuchs durch den französischen Konzern Saint-Gobain als Unsicherheitsfaktor bei der eingeschlagenen Wachstumsstrategie bestehen bleibe.