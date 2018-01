Eine neu entdeckte Schwachstelle in Computerprozessoren hat weltweit Sorge vor möglichen Hackerangriffen auf sensible Daten geschürt. In Chips der grossen Hersteller entdeckten Experten Sicherheitslücken. Die Tech-Branche beeilt sich, die Lücke zu stopfen. Zum Teil müssen aber Chips ausgetauscht werden.

Die Lücken machten Sicherheitsforscher, die unter anderem bei Google arbeiten, am Mittwoch bekannt. Sie skizzierten zwei mögliche Angriffsszenarien mit den Titeln "Spectre" und "Meltdown", die zahlreiche Chips von Intel, AMD und ARM betreffen.

Laptops, PCs, Smartphones, Tablets und Internet-Server sind gleichermassen bedroht. Hinweise, dass die Schwachstelle bereits ausgenutzt wurde, gibt es bislang aber offenbar nicht.

Laut den Experten ist es durch die Lücke potenziell möglich, dass "sensible Informationen" wie etwa Passwörter, Verschlüsselungen oder Daten aus Programmen von Unbefugten ausgelesen werden. Die Schwachstelle liegt in einem Verfahren, bei dem Chips möglicherweise später benötigte Informationen schon im voraus abrufen, um Verzögerungen zu vermeiden. Diese als "speculative execution" bekannte Technik wird seit Jahren von diversen Anbietern eingesetzt.

Updates angekündigt

Nach Angaben des Internetkonzerns wurden die Google-Systeme mit Updates gegen die Schwachstelle geschützt. Das Unternehmen arbeite mit Hardware- und Softwareherstellern der gesamten Branche zusammen, um beim Schutz der Nutzer zu helfen.

Die Sicherheitslücke war bereits vor einiger Zeit entdeckt, aber nicht publik gemacht worden. Die Tech-Industrie arbeitete seit der Entdeckung daran, die Schwachstelle mit Software-Updates zu schliessen, bevor sie der Öffentlichkeit bekanntgegeben wurde.

Die Veröffentlichung war für den 9. Januar geplant. Die Unternehmen zogen sie aber auf Mittwoch vor, nachdem Berichte über eine Sicherheitslücke in Intel-Chips die Runde machten. Der Aktienkurs von Intel sackte ab. Der Konzern sah sich gezwungen, "irreführenden Berichten" zu widersprechen und betonte, es handele sich um ein allgemeines Problem.

Intel erklärte, es werde gemeinsam mit anderen Firmen an einer Lösung gearbeitet. Der Branchenriese, dessen Prozessoren weltweit in zahlreichen Computern als Rechenzentralen zum Einsatz kommen, bezweifelte aber zugleich, dass die Schwachstelle bereits ausgenutzt worden sei.

Der kleinere Intel-Konkurrent AMD, der von den Entdeckern der Sicherheitslücke ebenfalls genannt wurde, bestritt, dass seine Prozessoren betroffen seien. Der Chipdesigner ARM, dessen Prozessor-Architektur in Smartphones dominiert, bestätigte, dass einige Produkte anfällig dafür seien

Der US-Technologieriese Microsoft, dessen Betriebssystem Windows weltweit auf PCs zum Einsatz kommt, kündigte am Mittwoch an, noch am selben Tag ein Sicherheitsupdate zu veröffentlichen, "um Windows-Kunden gegen Verwundbarkeit zu schützen". Zugleich erklärte Microsoft, das Unternehmen habe keine Informationen, dass bislang Daten beeinträchtigt worden seien.

Prozessoren austauschen

Die IT-Sicherheitsstelle der US-Regierung, CERT, zeigte sich kategorisch, was eine Lösung des Problems angeht: "Die Prozessor-Hardware ersetzen." Die Sicherheitslücke gehe auf Design-Entscheidungen bei der Chip-Architektur zurück. "Um die Schwachstelle komplett zu entfernen, muss die anfällige Prozessor-Hardware ausgetauscht werden."

Der Sicherheitsforscher Tatu Ylonen von der Firma SSH Communications äusserte die Einschätzung, dass die Sicherheitsupdates Wirkung zeigen würden. Es werde jedoch entscheidend sein, alle Netzwerke und Clouddienste auf den neuesten Stand zu bringen.

Intel wies unterdessen Berichte zurück, wonach durch die Behebung der Schwachstelle mit Softwareupdates eine Verlangsamung der Computer von bis zu 30 Prozent drohe. Diese Sorge sei übertrieben, erklärte der Chiphersteller. Für den durchschnittlichen Computernutzer würden die Auswirkungen auf die Rechnerleistung "nicht signifikant" sein und sich über die Zeit weiter abschwächen.