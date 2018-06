Das erleben auch die Schweizer Konsumenten. «Äpfel gehen aus», so betitelte Anfang Juni der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID) eine Kurzmeldung. Diese zeigt, dass die Schweiz gegen Ende Mai nur noch wenig mehr als 3000 Tonnen an inländischen Äpfeln an Lager hatte. Im Vorjahr waren es zur selben Zeit noch über 14 500 Tonnen, also fast fünf Mal mehr.

Es seien nur noch Golden Delicious und ein paar Premiumsorten erhältlich, schreibt der LID. Aber auch dieser Vorrat ist bald aufgebraucht. «Das Angebot reicht knapp bis Mitte Juli.»

Die Knappheit schlägt sich gemäss den Gesetzen von Angebot und Nachfrage in den Preisen nieder. Für Schweizer Tafeläpfel mussten die Grosshändler den Bauern zwischen 30 und 50 Prozent mehr zahlen als im Vorjahr.

Bis zu 76 Prozent höhere Preise

Im Detailhandel, wo noch weitere Kosten dazu gerechnet werden, fallen die Preissteigerungen hingegen etwas weniger hoch aus. Erkennbar sind sie dennoch. In der ersten Juniwoche kostete zum Beispiel das Kilo Äpfel der Sorte Braeburn genau Fr. 4.13, rund 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

Für Gala-Äpfel mussten Fr. 4.17 bezahlt werden, 12 Prozent mehr als im Vorjahr; für Golden-Delicious-Äpfel dann Fr. 4.10, gar 76 Prozent mehr als 2017. Gleich blieb der Kilo-Preis lediglich für die ohnehin etwas teurere Premiumsorte «Jazz», die weiterhin Fr. 4.92 kostete. Alle anderen Sorten waren im Juni ausgegangen, wie der Wochenbericht des Bundesamts für Landwirtschaft zeigt.

Die erste Juniwoche war nicht etwa ein statistischer Sonderfall. Im Mai 2018 wurden im Vorjahresvergleich ähnliche Preisaufschläge für die meisten Sorten festgestellt. Nur bei den Golden-Äpfeln war die Entwicklung nicht ganz so extrem wie im Juni. Gegenüber dem Vorjahr mussten die Konsumenten für diese Sorte durchschnittlich rund 24 Prozent mehr an der Kasse abgeben.