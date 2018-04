Weltweit wurden 2017 rund 170 neue Banknoten eingeführt. Davon waren fast ein Drittel von "ausreichend neuem Design", um für eine Nominierung in Frage zu kommen, wie es auf der Internetseite der IBNS heisst.

In einer so engen Entscheidung wie noch nie platzierte sich der gelbe Schweizer Geldschein mit dem Bahntunnel, dem Uhrwerk und dem Dirigentenstab knapp vor Banknoten der Royal Bank of Scotland, Kanada, Fidschi, Norwegen und Dschibuti. Kriterien waren das Design, Sicherheit und Innovation.