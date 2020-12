Schreinerbranche verliert ihren GAV – der Streit zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern ist eskaliert

Seit über 75 Jahren werden an der höheren Fachschule Bürgenstock des Verbands Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten (VSSM) Weiterbildungen angeboten. Die Schule in Ennetbürgen läuft gut, rund 40 bis 60 Schreinerinnen und Schreiner besuchen durchschnittlich pro Tag einen der Kurse. Doch für 2021 hat Schulleiter Michael Gnos schon einige Abmeldungen erhalten. Und es könnten noch mehr werden, befürchtet er. Denn ab 1. Januar stehen 34'000 Schreinerinnen und Schreiner aus 5600 Betrieben in der Schweiz ohne Gesamtarbeitsvertrag (GAV) da.