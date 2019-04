New York, Reykjavík oder doch lieber Bangkok? Dieser Tage herrscht an Flughäfen Hochbetrieb. Die Frühlingsferien stehen an, in manchen Kantonen haben sie bereits begonnen. Doch während die Passagiere am Check-in-Schalter Schlange stehen, gehen Tausende von Menschen nach wie vor auf die Strasse, inspiriert von der schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg, um gegen den Reiseboom anzukämpfen. Die bange Frage, die sich Reisebüros angesichts tiefer Buchungsstände derzeit stellen, lautet denn auch: Greta statt Kreta? Sinkt bei den Konsumenten wegen der hitzig geführten Klimadebatte die Lust, in ein kerosinverbrennendes Flugzeug zu steigen? Zeigt die sogenannte Flugscham – ein Begriff, der aus Schweden stammt und sich dort im Vokabular etabliert hat – tatsächlich Wirkung?

Um zu sehen, welche Umweltbelastungen zehntägige Ferien verursachen, hat diese Zeitung verschiedene Reiseszenarien vom Beratungsunternehmen ESU Services analysieren lassen. Die Firma berät Firmen wie Coop, Migros, Swisscom und Nestlé und staatliche Institutionen wie das Bundesamt für Energie in Nachhaltigkeitsfragen. Die verschiedenen Ferienpläne für zwei Erwachsene und zwei Kinder reichen von Wanderferien im Toggenburg, über Rucksackferien in Thailand bis hin zur Kreuzfahrt im Mittelmeer. Fokussiert wurde auf Treibhausgas-Emissionen, die Transportmittel, Unterkünfte und Verpflegung verursachen.

Reisefreudige Schweizer

Die Resultate bringen grosse Differenzen zu Tage (siehe Bildergalerie oben). Den grössten Ausstoss verursacht der Roadtrip in Kalifornien mit über 19 Tonnen an Treibhausgasen. Gleich dahinter folgen die Luxusferien auf den Malediven und auf Platz drei die Backpacker-Reise in Thailand. Am klimafreundlichsten sind hingegen die Wanderferien im Toggenburg mit gerade mal 815 Kilogramm.

Die Umweltorganisation WWF Schweiz kämpft für weniger Verkehr über den Wolken. In erster Linie verfolge man das Ziel, dass die Schweiz eine Klimaabgabe auf Flugtickets einführt, sagt ein Sprecher. Das Parlament hat dies zwar mehrfach abgelehnt, dennoch bestehe Hoffnung, da der politische Wind zuletzt gedreht hat. Es brauche aber weitere Massnahmen: «Es würde helfen, wenn die Airlines und Reisebüros bei jeder Buchung den entsprechenden Treibhausgas-Ausstoss dem Kunden vor Augen führten.»

Eine solche Massnahme könne eine lenkende Wirkung haben und den einen oder anderen Kunden von einer Langstreckenreise abhalten, sagt der Sprecher. «Schliesslich kann ein Langstreckenflug dem Klima mehr schaden als ein ganzes Jahr heizen und Auto fahren.» Wie neuste Berechnungen des WWF zeigten, reisen Schweizer inzwischen mehr als doppelt so viel per Flugzeug im Vergleich zur Bevölkerung in den Nachbarländern.

Hotelplan offen für WWF-Idee

Niels Jungbluth, Studienautor und Chef von ESU Services, begrüsst die Forderung des WWF nach mehr Transparenz. «Es wäre gut, wenn die Kunden ihre Umweltbelastung sehen und dadurch zum Nachdenken angeregt würden.» Die entsprechenden Werte seien für die Reisebüros einfach zu berechnen, sagt Jungbluth. Solche Umweltetiketten, wie sie seit Jahren auch schon Wasch- oder Geschirrspülmaschinen aufweisen, könnten einen positiven Effekt haben, glaubt der ETH-Ingenieur. «Wenn ein Flug nach San Francisco im Schaufenster für 500 Franken angepriesen wird, wäre ein roter Balken mit der Angabe der Emissionen angebracht.»

Die Migros-Reisetochter Hotelplan zeigt sich gegenüber der Forderung nach mehr Transparenz offen und bezeichnet es als interessanten Ansatz, der sich insbesondere bei Städtereisen eignen würde. «Es wäre möglich, dass der eine oder andere Kunde dadurch für einmal den Zug anstelle des Flugzeugs wählt», sagt ein Hotelplan-Sprecher. Bei TUI Suisse heisst es hingegen, man wolle den Kunden kein schlechtes Gewissen machen, und Globetrotter teilt mit, der Vorschlag verfehle das Ziel, da wenn schon alle Konsumgüter ihre Emissionen ausweisen müssten.

Kuoni, Tui und Hotelplan sagen, dass sie die Kunden auf Kompensationsmöglichkeiten aufmerksam machen. Kuoni bezahlt im Rahmen einer Aktion die Hälfte davon. Reist ein Kunde etwa mit einem Direktflug auf die rund 9300 Kilometer entfernte thailändische Insel Koh Samui, kostet die Kompensation bei der Stiftung My Climate rund 100 Franken.

Vorteile des Tourismus-Booms

Die Reisebüros betonen, dass es falsch wäre, weit entfernte Ferien grundsätzlich zu verteufeln. Nachhaltigkeit habe nicht nur eine ökologische, sondern auch eine ökonomische und soziale Komponente, schreibt Hotelplan. Der Tourismus unterstütze die lokale Wirtschaft, sorge für den Erhalt von Sehenswürdigkeiten und das Reisen in fremde Länder helfe, andere Kulturen besser zu verstehen. Eine Sprecherin des Reiseanbieters Globetrotter sagt, es wäre durchaus wünschenswert, wenn gewisse Airline-Tickets teurer würden und die Zahl der Kurztrips zurückginge. Es wäre nachhaltiger, wenn weniger oft, dafür länger gereist würde. Verbieten lasse sich das Fliegen aber nicht, denn die Lust am Reisen und Entdecken stecke in den Menschen. «Aber wir können anders, bewusster reisen.»