Samih Sawiris zu den bevorstehenden Ferien: «Rabatte sind die fairste Lösung»

Angst vor dem Coronavirus hat Samih Sawiris nicht. In den weltweiten Tourismusdestinationen seines Unternehmens Orascom gab es bislang nur einen einzigen bestätigten Fall – es war ein Schweizer, der in Ägypten in den Ferien war. Sawiris pendelt auch während der Coronakrise zwischen Ägypten, England und der Schweiz. Derzeit befindet sich der Multimillionär in seinem Ferienort El Gouna am Roten Meer. «Es gibt keinen besseren Ort, um sich vor dem Virus zu schützen», sagt der 63-Jährige im Gespräch via Videotelefonie.

Ihre Orascom-Gruppe befand sich auf dem besten Weg in die schwarzen Zahlen. Nun macht Ihnen das Coronavirus einen Strich durch die Rechnung. Wie fühlt sich das an?

Samih Sawiris: Das ist für uns leider kein neues Phänomen. Ob Luxor-Attentat, arabischer Frühling oder Krieg in der Golfregion: Wir haben in den letzten Jahren mehrere Krisen erlebt, aus denen wir aber immer gestärkt heraus gekommen sind. Wir können heute einen umfassenden Katalog von Massnahmen für Krisensituationen zücken, werden also nicht mehr überrascht. Neu an der aktuellen Situation ist, dass die ganze Welt betroffen ist. Das macht es psychologisch einfacher, als wenn etwa nur Ägypten betroffen wäre. Darum schaue ich nicht mit übertriebener Sorge auf die Folgen der Coronakrise. Auch deshalb nicht, weil Orascom derzeit finanziell gut aufgestellt ist.

Ursprünglich hätte Orascom in diesem Jahr Gewinn schreiben sollen. Das wird nun nicht mehr der Fall sein. Wann werden Sie dieses Ziel erreichen?

Das ist schwer zu sagen und hängt damit zusammen, wann Flughäfen und Hotels wieder vollständig in Betrieb sein werden. Eine Prognose kann ich nicht abgeben.

Wie lange überleben Sie diese finanzielle Durststrecke?

Ohne neue Kredite und Kapitalerhöhungen reichen unsere vorhandenen Mittel sicher bis Ende 2021. Danach könnte es schwierig werden. Aber ich gehe davon aus, dass uns diese Krise nicht so lange beschäftigen wird. Meine Annahme für Ägypten ist, dass wir im Winter wieder «business as usual» haben werden.

Wie viel Geld haben Sie denn bisher weltweit verloren wegen der Coronakrise?

Ich will es gar nicht wissen! Ausserdem ist es noch zu früh, um Bilanz zu ziehen. Das erste Quartal war eigentlich gar nicht so schlimm, weil wir bis Mitte März Gäste hatten. In Ägypten waren wir auf dem Weg, eines der besten Jahre zu haben. Das zweite Quartal dürfte natürlich eine Katastrophe werden, da das Frühlingsgeschäft fehlt. Die Frage ist, was im Juli und August passiert. Je nachdem wird 2020 eine grosse Beule hinterlassen oder es wird ein Riesendesaster.