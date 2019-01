Das Angebot ist attraktiv. Für 232 Franken können ausländische Touristen den öffentlichen Verkehr der Schweiz während dreier Tage unbeschränkt nutzen. Wer länger bleiben will, löst ein Abonnement für 15 Tage – und bezahlt 513 Franken. Der Swiss-Travel- Pass erfreut sich grosser Beliebtheit. Die Zahl verkaufter Tickets ist jüngst stark angestiegen.

Eine Erfolgsgeschichte für den Schweizer Tourismus könnte man meinen, doch so einfach ist es nicht. In der Branche tobt derzeit ein giftiger Streit um das Touristen-GA. Grund dafür sind die Schilthornbahn im Berner Oberland sowie die Stanserhorn- und die Brunnibahnen in der Zentralschweiz. Die drei Unternehmen akzeptieren seit gut einem Jahr den Swiss Travel Pass; Touristen fahren damit kostenfrei auf das Schilthorn, das Stanserhorn und das Brunni. Das ist aussergewöhnlich, denn normalerweise orientiert sich der Swiss-Travel- Pass am regulären GA. Damit wären Bahn, Bus, Tram und Schiff bis zu den Ferienorten gratis, Ausflüge in die Berge kosteten extra. So ist es denn auch bei der Konkurrenz: Will ein Tourist mit dem Swiss-Travel-Pass auf den Titlis, bezahlt er die Hälfte des Preises; beim Jungfraujoch ist es 75 Prozent des Originalpreises.

Mitbewerber beklagen unsolidarisches Verhalten

Dementsprechend sauer sind die Bahnen über das Gratisangebot ihrer Konkurrenz. «Das Dumpingangebot unserer Mitbewerber macht den Markt kaputt», ärgert sich der Direktor der Jungfrau-Bahnen, Urs Kessler. Er beklagt ein unsolidarisches und unfaires Verhalten der drei Bergbahnen. «Die Zahlungsbereitschaft der Reisenden wäre vorhanden», sagt Kessler. «Doch wenn es ein Gratisangebot gleich um die Ecke gibt, ist es klar, dass sie dieses nutzen.»

Die leidtragenden Bahnen haben vergangenen Sommer die Tarifgemeinschaft Direkter Verkehr Schweiz angerufen, die prompt entschied, die Schilthorn-, Stanserhorn- und Brunnibahnen aus dem Swiss-Travel- Pass auszuschliessen. Der Beschluss war allerdings von kurzer Dauer. Im November beurteilte das Bundesamt für Verkehr den Ausschluss für unverhältnismässig und hob ihn auf. Damit haben ausländische Touristen mit ihrem GA auf den drei genannten Bahnen auf unbestimmte Zeit weiterhin freie Fahrt.