Der Pharmakonzern zahlt 114.50 Dollar pro Spark-Aktie, was einer Prämie von 122 Prozent zum Schlusskurs vom letzten Freitag entspricht.

Spark mit Sitz in Philadelphia ist erst knapp sechs Jahre alt. Das Unternehmen setzt dabei voll auf Gentherapien. Mit der Behandlung namens Luxturna hat das Unternehmen bereits ein Produkt erfolgreich auf den Markt gebracht.

Es handelt sich um eine Injektion ins Auge, mit der eine erbliche Form von Netzhautdegeneration behandelt wird. Was mit Nachtblindheit beginnt, endet über die Jahre mit kompletter Erblindung. Aus Schweizer Optik pikant: Spark hat die Rechte an Luxturna ausserhalb der USA vor gut einem Jahr für 130 Millionen Dollar an Novartis verkauft.

Doch Roche interessiert sich vor allem für Therapien gegen die Bluterkrankheit, an denen Spark forscht. Dabei handelt es sich um eine genetisch bedingte Blutungsstörung, bei der das Blut nicht richtig gerinnt. Bei den Betroffenen halten Blutungen länger an und können im Wiederholungsfall vor allem in den Gelenken zu schweren Schäden führen.