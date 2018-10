Die Frage drängte sich auf. Anlass dazu gab der massive Stellenabbau von Novartis. Der Lokalrivale will über 2100 Stellen in der Schweiz abbauen. Hat Roche ähnliche Pläne? Es gebe keine solchen, sagte Konzernchef Severin Schwan kurz und knapp. Während der Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen bekräftigte der Manager, dass die Schweiz auch weiterhin der Ankerpunkt für das Unternehmen bleibe.

Ein Blick auf den Personalbestand zeige, dass dieser seit Anfang Jahr stabil geblieben sei. «Natürlich kommt es innerhalb des Konzerns zu Verschiebungen in den unterschiedlichen Abteilungen, aber an der eigentlichen Zahl hat sich kaum etwas geändert». Und das solle auch in Zukunft so bleiben.