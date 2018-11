Das teilte der Verwaltungsrat der Post am Donnerstag mit. Der in Zürich geborene und im Tessin aufgewachsene Cirillo verfügt demnach über fundierte Erfahrung in Grossunternehmen, die sich im Wandel befinden. Er sei deshalb die "ideale Person" für den Post-Chefposten.

Cirillo hat Jahrgang 1971 und ist diplomierter ETH-Maschinenbauingenieur und schloss unter anderem die Columbia Business School in New York ab. Aktuell ist er als Mitglied des Verwaltungsrates der Croda International Plc, einem britischen Spezialchemieunternehmen, tätig.

Zuvor war er vier Jahre lang Chef der international tätigen Spitalgruppe Optegra und acht Jahre lang Mitglied der Konzernleitung des Dienstleistungsunternehmens Sodexo SA, zuletzt als CEO der Aktivitäten in Frankreich.

Der neue Post-Chef besitzt die schweizerische und italienische Staatsbürgerschaft und ist verheiratet. Er spricht fliessend Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch und Englisch. Er freue sich, "gemeinsam mit den Mitarbeitenden ein Stück Schweizer Identität weiterzuentwickeln und zu prägen", liess sich Cirillo in der Mitteilung zitieren.