Im Prozess um den enormen Anlagebetrug der Fricktaler Investmentfirma ASE hat das Aargauer Obergericht die Strafen der Beschuldigten reduziert. Der Hauptangeklagte Martin Schlegel wird zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Das Bezirksgericht Laufenburg hatte sich als Vorinstanz für neun Jahre ausgesprochen.

Seinen Geschäftspartner Simon Müller hat das Obergericht zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Das Bezirksgericht hatte seine Strafe auf fünf Jahre festgesetzt.

Martin Schlegel hat über die ASE anhand eines riesigen Schneeballsystems knapp 2000 Geschädigte um 170 Millionen Franken betrogen. Schlegel ist in weiten Teilen geständig. Müller dagegen bestreitet bis heute jede Mitschuld. Es sei für ihn undenkbar gewesen, dass Schlegel als engster Freund ihn gezielt und systematisch geschädigt habe. Sein Anwalt forderte denn auch einen Freispruch.

Müller wird denn auch nur wegen seiner Vergehen in Sachen Retrozessionen verurteilt. Dabei handelt es sich um Vermittlungsprovisionen, die eigentlich den Kunden zugestanden hätten. Das Obergericht glaubt jedoch nicht, dass Müller von den Machenschaften seines Geschäftspartner Martin Schlegel gewusst hatte. Allerdings habe es Müller an einer gewissen Sorgfalt vermissen lassen, was seine Aufsichts- und Kontrollfplichten als Verwaltungsratspräsident der Firma anbelange. Ab einiger gewissen Zeit habe Müller fahrlässig, jedoch nicht vorsätzlich gehandelt. Der Tatbestand der Misswirtschaft sei damit aber nicht erfüllt. Müller erhält auch einen Freispruch bezüglich mehrfacher ungetreuer Geschäftsbesorgung.

Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Sie können vor Bundesgericht angefochten werden.