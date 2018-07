Und dann gibt es noch den Spezialfall Wallis, wo Air-Glaciers und Air Zermatt im Einsatz den Luftraum beherrschen.

Sowohl mit der Air Zermatt als auch mit der Air-Glaciers pflegen wir eine gute und bewährte operative Zusammenarbeit. Auch wenn die Rega im Wallis keine Einsatzbasis betreibt und die Luftrettung aus historisch gewachsenen Gründen anders organisiert ist als im Rest der Schweiz, sind auch die Rega-Helikopter immer wieder im Wallis anzutreffen. Dann nämlich, wenn uns die Sanitätsnotrufzentrale 144 Wallis für medizinische Intensivtransporte oder zur Unterstützung der eigenen Luftrettungsmittel bei Grossereignissen aufbietet. So weit weg ist die Rega also auch im Wallis nicht.

Sagen Sie uns: Wohin geht die aviatisch-medizinische Entwicklung? Wo liegt die Pièce de résistance in der Luftrettung?

Seit Jahren beschäftigt uns die Frage, wie wir das Wetter als limitierenden Faktor weitgehend ausschalten können. Wir sind dezidiert der Meinung, es dürfe nicht sein, dass ein Neugeborenes zum Beispiel aus dem Enga- din oder dem Kanton Tessin nicht in die dringend benötigte Spezialklinik geflogen werden kann, nur weil die Sicht zu schlecht ist.

Noch kann das aber vorkommen.

Wir haben in den letzten Jahren viel in unsere Vision einer wetterunabhängigen Luftrettung investiert und konnten in verschiedenen Bereichen bereits grosse Erfolge verbuchen. So können wir beispielsweise seit Ende des vergangenen Jahres wichtige Instrumentenflugrouten und Spitalanflüge fast rund um die Uhr nutzen und etwa 300 Menschen im Jahr retten, denen wir früher nicht hätten helfen können. Das ändert aber nichts daran, dass wir bei weitem noch nicht am Ende unserer Arbeit stehen.

Wo sehen Sie für die Rega die grossen Herausforderungen in den nächsten zehn Jahren?

Als oberstes Ziel müssen wir die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit und die langfristige Finanzierung der Rega weiterhin sicherstellen. Nur so werden auch die nächsten Generationen von der medizinischen Hilfe der Rega profitieren können – nicht nur in den Agglomerationen im Mittelland, sondern eben auch in den ländlichen Regionen. Ich werde deshalb nicht müde, zu betonen, dass die Rega keine Selbstverständlichkeit ist. Wir erhalten keine Subventionen vom Staat, und es gibt die Rega nur, weil Gönnerinnen und Gönner mit ihrem solidarischen Beitrag die Rega Jahr für Jahr unterstützen.

Die Rega ist eines der wenigen nicht staatlichen nationalen Aushängeschilder – ähnlich wie der Circus Knie. Gefällt Ihnen der Vergleich?

Ich komme mir in der Tat ab und zu vor wie ein Dompteur oder ein Zirkusdirektor (lacht). Nein, im Ernst, ich glaube, der Vergleich ist nicht so falsch. Die Rega ist eine der beliebtesten Marken der Schweiz. Gross und Klein kennt die Rega-Helikopter, und über 3,4 Millionen Menschen unterstützen uns jährlich als Gönner. Das ist sehr schön, freut uns und motiviert die Rega-Mitarbeitenden und mich persönlich in unserer täglichen Arbeit. Apropos Circus Knie: Ich war jüngst mit meiner Familie an der Vorstellung in Luzern – ein fantastisches Programm.

In diesem Jahr wird die Rega aller Voraussicht nach die Gönnerzahl von 3,5 Millionen knacken. Die Rega könnte gesundheitspolitisch also eine Macht im Land sein – initiativ- und referendumsfähig wäre sie jedenfalls. Will sie nicht oder kann sie nicht?

Sie setzen uns hohe Ziele (lacht). Eine unserer Stärken ist die Fokussierung auf unsere Aufgabe, Menschen in Not medizinische Hilfe aus der Luft zu bringen, und die Luftrettung ist in der Schweiz laufend weiter zu verbessern. Für diese Ziele setzen wir uns konsequent ein. Ich glaube aber nicht, dass die Rega sich darüber hinaus in gesundheitspolitische Belange einmischen sollte. Wir wollen unsere eigene Arbeit gut machen, uns für die Bereiche, in denen wir gut und kompetent sind, einsetzen – alles andere wäre meiner Auffassung nach unprofessionell. Das Sprichwort «Schuster, bleib bei deinem Leisten!» trifft es ganz gut.

Trotzdem: Was tut Ihrer Meinung nach am meisten not im Gesundheitswesen?

Lassen Sie es mich so sagen: Ich habe das Privileg, mich einzig mit der Schweizer Luftrettung und deren Schnittstellen zu den anderen Bereichen des Gesundheitswesens befassen zu dürfen. In der Luftrettung, an der Schnittstelle zwischen Aviatik und Medizin, stellt die zunehmende Regulierungsdichte wahrscheinlich die grösste Herausforderung an uns.

Und was ist Ihr Rezept gegen das von Ihnen geortete Malaise?

Leider habe ich kein Heilmittel gegen die Flut von Regelungen, die ja nicht nur das Gesundheitswesen beschäftigt. Bei der Rega versuchen wir, trotz Hürden unsere Aufgabe nicht aus den Augen zu verlieren. Schliesslich stellen wir den Patienten in den Mittelpunkt unseres Handelns und nicht den Stapel Papier, der sich bei der Arbeit so nebenbei anhäuft.

Sie sind seit zwölf Jahren CEO der Rega. Es scheint, dass das Luftrettungsvirus nicht mehr loswird, wer es einmal eingefangen hat.

Das kann man durchaus so sagen. Als jun- ger Bergretter, der oft selber unter dem Helikopter hängend zum Patienten geflogen wurde, hätte ich aber nicht zu träumen gewagt, diese Rega einmal als CEO zu führen. Kurz gesagt: Ja, meine Faszination für die Aviatik und die Medizin ist auch nach 35 Jahren ungebrochen hoch.

Sie spüren demnach keine Ermüdungserscheinungen?

Nein, überhaupt nicht. Es macht mir nach wie vor grosse Freude, zusammen mit meiner Geschäftsleitung und den rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Luftrettung in der Schweiz weiterzuentwickeln und dafür zu sorgen, dass unseren Patienten schnell und professionell geholfen werden kann.

Wovon träumen Sie noch? Wie hoch hinaus wollen Sie noch?

Träume im Sinn von Vorhaben, die ich gerne in Angriff nehmen möchte, habe ich keine. Wenn ich etwas machen will – eine schöne Bergtour oder gemütliche Stunden mit meiner Familie verbringen –, so versuche ich das innert nützlicher Frist umzusetzen und nicht auf die lange Bank zu schieben. So gesehen bin ich also wunschlos glücklich.