«Rauchfreie Zukunft»: Philip Morris will in der Schweiz bis zu 265 Stellen abbauen

(sat) Die Schweizerische Tochtergesellschaft von Philip Morris hat dazu am Montag die Mitarbeitenden des Hauptsitzes in Lausanne sowie jene am Schweizer Standort in Lausanne zur Mitwirkung in einer Konsultation eingeladen. Wie das Unternehmen weiter mitteilte, seien auch die kantonalen Behörden bereits informiert. Auch verspricht das Unternehmen einen Sozialplan der über die Marktpraxis hinausgehe.

In einer ersten Phase sei es das Ziel, eine schlankere und nachhaltige Organisation aufzubauen. Ungefähr 60 Prozent der vermutlich 265 vom Abbau in der Schweiz betroffenen Stellen könnten ins Ausland verlagert werden; namentlich genannt werden als Ersatzstandorte Lissabon, London und Krakau. Spätestens bis Ende März sollen die vom Konzernumbau betroffenen Mitarbeitenden informiert werden.

Die zweite, nicht näher umschriebene Phase der Umstrukturierung, soll laut Mitteilung ab April 2020 beginnen.

Update folgt ...