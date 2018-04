Raiffeisen ist eine Bank, die gerne mit Bodenständigkeit und Bescheidenheit in Verbindung gebracht wird. Doch die Zentrale in St. Gallen scheint diesen Werten in der Ära Vincenz nicht wirklich nachgelebt zu haben.

Der frühere Chef wurde bekannt für seine Helikopterflüge, hatte einen Privatchauffeur und bezog ein Millionensalär, ganz zu schweigen von seinen Privatgeschäften, für die er in Untersuchungshaft sitzt.