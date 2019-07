In Zofingen am Rande der Altstadt befinden sich die Büros von LB Treuhand. Partner und Treuhandexperte Thomas Lehner trifft sich hier regelmässig mit Kurt Sidler. Das Thema ist stets das gleiche, das die beiden schon seit Monaten beschäftigt: der Umbau der Raiffeisen-Genossenschaften. Der Innerschweizer Sidler und der Aargauer Lehner sind die führenden Köpfe hinter der sogenannten «Reform 21». Gleichzeitig ist Lehner auch Verwaltungsratspräsident der Raiffeisenbank Region Zofingen und Präsident des Regionalverbands Aargau. Sidler ist Präsident der Raiffeisenbank Luzern sowie Präsident des Regionalverbands Luzern, Ob- und Nidwalden.

Einen wichtigen Auftritt hatten Sidler und Lehner Mitte Juni an einer Versammlung in Crans-Montana. In verschiedenen Workshops wurden Szenarien diskutiert, wie die drittgrösste Bankengruppe der Schweiz nach der Ära Vincenz neu organisiert werden soll. Alle Konsultativ-Anträge bis auf einen wurden von den Eignern gutgeheissen, sagen Lehner und Sidler im Gespräch. «Am Schluss gab es sogar Standing-Ovations», sagt Lehner. Es war eine Machtdemonstration der regionalen Banken gegenüber der Zentralgenossenschaft aus St. Gallen, die seit letztem Herbst von Guy Lachappelle präsidiert wird.

Der Einfluss der Regionen schwand von Jahr zu Jahr

Die Beziehung zwischen der Zentrale in St. Gallen und den 229 regional verankerten unabhängigen Genossenschaftsbanken ist «nicht immer einfach», sagt Sidler. Über Jahre hat sich eine grosse Ladung Frust aufgebaut, die sich nach dem Erdbeben um Vincenz urplötzlich entlud. «Die Banken haben begriffen, dass sie das Zepter wieder übernehmen müssen», sagt Sidler kämpferisch.

Der eigentliche Zweck der Zentrale besteht darin, zentrale Dienste für die Regionalgenossenschaften zu erbringen. Gleichzeitig hat die Zentrale aber auch den vom Regulator erteilten Auftrag, die einzelnen Banken zu kontrollieren. Ein schwieriger Spagat – denn die regionalen Banken sehen sich gleichzeitig als Eigner und Chefs der Zentrale, stehen aber auch unter deren Aufsicht.

Der frühere Chef Pierin Vincenz baute die Zentrale stark aus. Die regionalen Genossenschaften sahen mit an, wie ihr Einfluss unter seiner Führung von Jahr zu Jahr schwand. Zur Wehr haben sie sich nicht gesetzt. Er baute die Anlageberatung aus, kaufte die Privatbank Notenstein, beteiligte sich an der Derivatefirma Leonteq und stieg ins Private-Equity-Geschäft ein. Er gab dafür Hunderte Millionen Franken aus.

Auch die neu gebildeten Raiffeisen-Banken in den grossen Ballungsgebieten wurden direkt von St. Gallen gesteuert. Zudem riss die Zentrale immer mehr Aufgaben an sich, die vorher von den regionalen Raiffeisenbanken erledigt wurden. Die Folge war: Die regionalen Banken mussten für diese Dienste einen immer grösseren Anteil ihrer Erträge nach St. Gallen abliefern.

Stärker auf die Finger schauen

Damit soll nun Schluss sein. «Es wurden Leistungen aufgebaut, die wir dort nie haben wollten», betont Sidler. Lehner und Sidler sind überzeugt, dass gewisse Dienste wieder dezentral erbracht werden müssen. Welche das sein werden, werde derzeit diskutiert. Man habe Ideen, aber will sich nicht dazu in der Öffentlichkeit äussern. Lehner sagt aber: