Wie die schwarzen Rauchwolken über der Raffinerie im saudi-arabischen Abkaik schoss gestern auch der Ölpreis an den Börsen in die Höhe. Wegen des Angriffs muss das Wüsten-Königreich seine Ölförderung um die Hälfte reduzieren, was fünf Prozent der weltweiten Ölproduktion entspricht. Der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent stieg gestern in den ersten Sekunden nach Börsenöffnung um fast zwanzig Prozent auf 71 Dollar. Danach sank er wieder, stand am Montagabend aber noch immer bei zwölf Prozent plus.